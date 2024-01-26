Туристов из Китая познакомят с культурной программой ВДНХ

ВДНХ подготовила новый информационный проект по случаю того, что 2024-й и 2025-й станут совместными Годами культуры России и Китая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что он позволит китайским путешественникам узнать больше о том, что предлагает главная выставка страны туристам. По ее словам, ВДНХ является одним из наиболее популярных мест для туристов. Так, на выставке можно познакомиться с памятниками архитектуры, культурой, гастрономией и традициями народов РФ.

"Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия", – подчеркнула она.

Для туристических групп предусмотрели печатный буклет "ВДНХ для гостей из Китая" и отдельный раздел на официальном сайте выставки на китайском языке. Брошюру можно получить бесплатно в популярных столичных отелях. В ней содержится справочная информация о ВДНХ, экскурсиях, знаковых объектах, ландшафтной архитектуре, гастрономии, развлечениях, сервисах, а также афиша на 2024 год и карта территории. Эти материалы доступны и на сайте проекта.