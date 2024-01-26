К местам зимнего отдыха отремонтировали дороги и мосты

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" за 2023 год отремонтировали тысячи километров городских и междугородных трасс.

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Приезжайте на Байкал

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В Иркутской области закончили ремонт 10-километрового участка трассы Иркутск - Листвянка, которая ведет к уникальному месту с богатой историей - музею Тальцы.

Сейчас на территории музея свыше 40 памятников архитектуры и более 8000 экспонатов, повествующих о жизни сибирских сел. Как уточняет информационное агентство "IrkutskMedia", этот музейный комплекс покорил сердца не только многих жителей России, но и иностранных гостей.

Каждый желающий может прогуляться по экспозициям и выставкам, заглянуть в сувенирные лавки, в специальных фотозонах встретиться со сказочными героями. Дети могут вдоволь накататься на горках, а взрослые на коньках. Из разнообразных развлечений можно выбрать поездку на собачей упряжке или лошадях. Всем гостям музея предложат горячего чаю в трактире или аппетитный перекус с необычными блюдами местной кухни.

Еще одно излюбленное место у туристов - небольшой поселок Листвянка на берегу Байкала. Здесь находится сибирский зоопарк с уникальными животными и птицами. Для любителей астрономии в Листвянке работает Байкальская астрофизическая обсерватория с самым большим в Евразии солнечным телескопом. Помимо участия в интересной экскурсии, можно полюбоваться потрясающим видом на Байкал со смотровой площадки.

"Теперь туристы могут ехать в Тальцы и Листвянку по обновленной дороге. На участке Байкальского тракта отремонтированы четыре железобетонных моста", - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

По новым тротуарам

В Перми обновили дорожное покрытие на улице Корсуньской, где любят отдыхать горожане. Дорожники установили бордюры, уложили новый асфальт, обустроили тротуары, которых раньше не было.

Неподалеку расположен стадион "Бумажник", где недавно построили сквер "Страна нашего детства", который стал местом притяжения жителей всего района.

"Теперь очень удобно ходить на "Бумажник". Наконец-то есть тротуары! Ребятишки больше не бегут по обочине - зимой это вообще опасно, можно соскользнуть под колеса. А теперь милое дело, можно безопасно двигаться хоть пешком, хоть на автобусе", - поделилась местная жительница Наталья.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" заметно преобразил транспортную сеть Пермского края, что сказалось на стремительном развитии туризма. Газета "Звезда" приводит такие цифры. Если по итогам 2019 года поток туристов в Прикамье составил 753 тысячи человек, то в 2022 году - почти 820 тысяч, и это число постоянно растет.

Особенно повезло любителям горных лыж. Им есть из чего выбирать: "Ашатли-Парк", "Глушата", "Гора", "Губаха", "Ельники", "Жебреи", "Иван-гора", "Калинино". И это лишь часть горнолыжных баз, где созданы все условия для активного и полезного отдыха. Построены гостиницы, оборудованы детские площадки и конференц-холлы, обустроена дорожно-тропиночная сеть, созданы новые лыжные трассы и туристические маршруты.

Мосты по осени считают

На автотрассах Ленинградской области за два прошлых года было отремонтировано восемь крупных мостовых переходов. В наступившем году отремонтируют еще пять больших мостов.

И завершат работы еще на двух переправах: через реку Черную на дороге между Киришами и Волховом, а также через Вуоксу между Каменногорском и Дубинином в Выборгском районе. Как уточняет газета "Санкт-Петербургские ведомости", окончание работ намечено на осень.

А в Волосовском районе обновили участок трассы Гатчина - Ополье. Это маршрут к "автоёлке" - популярной в среде автомобилистов акции. Под Новый год из своих авто они выстраивают контур новогоднего дерева. Ежегодно на "автоёлку" собираются минимум 100 машин.

"Эту хорошую традицию с удовольствием поддерживают водители не только нашего, но и других районов. А дорожникам Ленобласти - отдельная благодарность за досрочный ремонт Гатчинского шоссе, который изначально был предусмотрен только в 2025 году", - рассказала глава сообщества автомобилистов "Авто Волосово" Ольга Маевская.

В условиях снежного коллапса

В Челябинской области обновили дороги, ведущие к местам традиционного зимнего отдыха. Завершен ремонт трассы Лазурный - Дубровка. Работы по нацпроекту проходили здесь нескольких лет.

Теперь проезд к излюбленному месту зимнего отдыха южноуральцев - тюбинговому парку "Горки на Лазурном" - стал намного комфортнее. Отдыхающие из областного центра приезжают сюда уже с начала декабря. И уже отметили, что 30-40 минут от Челябинска по хорошей дороге пролетают незаметно.

"Теперь это не дорога, а одно удовольствие. Приезжаем всей семьей. В следующий раз планируем взять с собой друзей. Добираться сюда удобно, быстро, никаких хлопот, а развлечений - море. Дети просто в восторге от катаний", - рассказал Денис, глава семьи Минигалиевых.

Газета "Вечерний Челябинск" обратила внимание на еще одну дорожную проблему, связанную с неприятными сюрпризами нынешней зимы. В столице Южного Урала планируют дополнительные дорожные ремонты из-за снежных навалов. Местные жители недовольны огромными сугробами после январских снегопадов: снег мешает проходу и проезду. Но это еще не все проблемы, которые принесли с собой сверхнормативные осадки.

"Будем дополнительно планировать ремонт на многих участках дорог, где зимой пострадает пластиковая разметка, которая стирается не только от колес машин, но и от спецтехники, - сообщил "Вечерке" вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.- Также от снежных навалов придется спасать газоны. Вывозить снег с них будем немного позже, в более теплую погоду".

Уборка снега идет интенсивно, почти круглосуточно. Однако понадобятся недели, чтобы полностью зачистить город.