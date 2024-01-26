Экотуризм порождает мусорные кучи

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Популярный отдых на природе благоприятен для села, однако порождает проблему с утилизацией мусора, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Операторы обслуживают только населенные пункты, игнорируя лесные территории, что вынуждает местные власти самостоятельно убирать мусор. Все это сказывается на местном бюджете. Решить этот вопрос предлагает сенатор Ирина Рукавишникова.

Сенатор предлагает изменения в законодательстве, чтобы поддержать муниципалитеты, особенно те, где развивается сельский туризм. Она подчеркивает нехватку спецплощадок для утилизации мусора и отсутствие операторов, обслуживающих эти территории, как одну из основных проблем. Также предлагает создать особый механизм расчета платы за услуги операторов для сельских территорий, привлекательных с точки зрения туризма. Это позволит улучшить ситуацию и уменьшить финансовую нагрузку на бюджеты муниципалитетов.

Депутат Олег Лебедев поддерживает предложение Рукавишниковой и считает важным укрепление поддержки муниципалитетов в вопросах обращения с отходами. Он предлагает проведение просветительской и воспитательной работы. Также возможно рассмотреть повышение штрафов для физических лиц, нарушающих правила чистоты на природе.