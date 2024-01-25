Названы любимые города российских студентов для отдыха в январе

На первом месте по популярности оказалась Москва. Вслед за ней идет Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Казань.

© N24

Эксперты выяснили, где больше всего хотели отдохнуть российские студенты в январе 2024 года. Результатами социологического исследования поделился сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.

По информации издания «Петроград», на первом месте по популярности оказалась Москва. Вслед за ней идет Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Казань. На четвертой строчке расположился Краснодар, а на пятой — Екатеринбург.

Исследование приурочено к Татьяниному дню, который отмечается в России 25 января. В эту же дату в стране празднуют День российского студенчества.