Названы любимые города российских студентов для отдыха в январе
На первом месте по популярности оказалась Москва. Вслед за ней идет Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Казань.
Эксперты выяснили, где больше всего хотели отдохнуть российские студенты в январе 2024 года. Результатами социологического исследования поделился сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.
По информации издания «Петроград», на первом месте по популярности оказалась Москва. Вслед за ней идет Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Казань. На четвертой строчке расположился Краснодар, а на пятой — Екатеринбург.
Исследование приурочено к Татьяниному дню, который отмечается в России 25 января. В эту же дату в стране празднуют День российского студенчества.
До этого «Ямал 1» сообщал, что Санкт-Петербург вошел в топ-3 городов мира по росту цен на элитную недвижимость.