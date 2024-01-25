В России спрогнозировали наплыв туристов из Китая

Турпоток из Китая в 2024 году может увеличиться на 10–15 процентов в сравнении с 2023 годом. Рост числа туристов из КНР спрогнозировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова приводит РИА Новости.

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При этом эксперт отметила, что не ожидает восстановления въездного туризма из Китая до допандемийных показателей.

«Прирост, возможно, составит порядка 10–15 процентов, и это очень осторожный прогноз, — добавила она. — До восстановления потока еще далеко».

Ломидзе подчеркнула, что наплыв китайцев будет заметен преимущественно в приграничных российских регионах, в частности, в Хабаровском крае и Амурской области. В этом контексте специалист назвала и Приморский край, заявив, что на него приходится около 80 процентов от всего въездного турпотока из КНР в Россию.