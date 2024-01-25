Сочи стал самым популярным городом для путешествий в январе

Эксперты из tutu сообщили, что российские туристы предпочитают путешествовать по внутрироссийским направлениям в конце января. Они проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что 80 процентов всех запланированных вылетов на период с 9 января по 1 февраля приходятся именно на внутренние рейсы.

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Самыми популярными городами назначения оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Минеральные Воды. Также востребованы авиабилеты в Новосибирск, Калининград, Мурманск, Красноярск и Иркутск.

Среди зарубежных направлений лидерами оказались Ереван и Ташкент. В топ-5 самых популярных маршрутов также вошли Баку, Минск и Душанбе.

Что касается путешествий на поездах, то россияне предпочитают ездить в две столицы, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Среди зарубежных направлений самыми популярными оказались белорусские города Минск, Брест, Гомель и Орша.