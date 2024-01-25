Жители Казани назвали отдых на «Свияге» необоснованно дорогим

Казанцы обсуждают завышенные цены на горнолыжном курорте «Свияжские холмы». Пользователи соцсетей жалуются на высокую стоимость отдыха. Публицист Русина Семененко первой обратила внимание на цены и даже сравнила их с ценами на отдых во французском Куршавеле, пишет inkazan.ru.

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Курорт «Свияга» расположен на расстоянии 35 километров от Казани, в Верхнеуслонском районе. Здесь есть несколько трасс разной сложности и три подъемника. Сайт курорта предлагает прайс-лист на различные услуги, включая прокат инвентаря. Стоимость аренды комплекта горных лыж или сноуборда составляет 2,5 тысячи рублей в день, а в выходные цена повышается на 500 рублей.

Некоторые посетители считают, что цены на «Свияге» завышены. По их мнению, можно вернуться к лыжам, так как в лесу можно кататься бесплатно, в отличие от подъемника на «Свияге». Однако есть и положительные отзывы, отмечающие, что курорт является единственным в столице Татарстана, поэтому «задираются цены» ввиду отсутствия конкуренции.