Авиарейс из Кургана в Минеральные Воды планируют запустить в мае

"Коллеги предлагают также запустить электропоезд на маршрут Курган - Челябинск. Эти перевозки так же, как и авиарейсы, субсидируются из нашего бюджета. <...> В первую очередь будем отталкиваться от ваших потребностей. Попрошу коллег из департамента экономического развития провести голосование на сайте", - написал он.