Туристы посетили заповедники Ямала благодаря онлайн-сервису

«С момента его запуска было выдано 641 разрешение на организацию как индивидуального, так и группового экологического туризма. На Ямале существует 15 ООПТ (особо охраняемые природные территории — примечание URA.RU), посещение которых возможно только при наличии разрешения. Самым популярным местом среди туристов стал природный парк „Ингилор“. На его посещение было выдано 475 электронных разрешений. На втором и третьем местах — Полуйский и Сынско-Войкарский заказники», — говорится в пресс-релизе на портале окружного правительства.