Чиркейскую ГЭС за год посетили более тысячи туристов

По итогам 2023 года Чиркейскую ГЭС в Дагестане посетили свыше 1,3 тысячи путешественников. Туристический маршрут по станции был запущен в 2021 году.

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«Самая мощная станция Северного Кавказа за минувший год приняла 1354 туриста. Чиркейская ГЭС — одна из популярных туристических локаций в Дагестане, за счет своей уникальной конструкции и живописного местоположения», — сообщается на сайте ПАО «Русгидро».

Все желающие могут посетить ГЭС с экскурсией с 2021 года в рамках проекта по развитию промышленного туризма. Забронировать тур можно через специальный интернет-сайт компании. Стоимость двухчасового тура по гидроэлектростанции в составе группы стоит 650 рублей.

«Во время посещения ГЭС туристам доступны все ключевые точки маршрута, включая гребень плотины, смотровые площадки, музей и др. На территории станции туристов сопровождает гид, который в подробностях рассказывает об истории ее строительства, технических характеристиках и уникальных особенностях», — уточняется в пресс-релизе.