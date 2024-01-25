АТОР предполагает рост потока китайских туристов в Россию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в 2024 году не ожидает восстановления прежнего потока туристов из Китая в Россию до допандемийных показателей. Специалисты рассчитывают на прирост в 10-15%.

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Большая часть туристов из Китая приходится на приграничные к стране российские регионы. Особенной популярность среди приезжих пользуются Хабаровский край, Амурская область, а также Приморский край, где собирается около 80% от всего въездного турпотока из Поднебесной в РФ.

«Восстановления китайского въездного туризма не ожидается пока… Прирост (в 2024 году — ред.) ожидается порядка 10-15%, это очень осторожный прогноз. До восстановления потока еще очень далеко», — объяснила глава ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.