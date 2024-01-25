Составлен портрет астраханского туриста: не бедный и уверенный

Астраханская область должна привлекать «не бедных и уверенных» туристов. Так считают составители стратегии развития туризма в регионе.

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«Это мужчина 35-44 лет, с высшим образованием, имеющий постоянное место работы и зарабатывающий более 50 тысяч рублей», – пишет punkt-a.info.

Кроме того, он любитель рыбалки, поэтому его любимые месяцы – сентябрь – октябрь и апрель – май. Также отдых в Астраханской области привлечет тех, кто любит турбазы на природе.