Составлен портрет астраханского туриста: не бедный и уверенный
Астраханская область должна привлекать «не бедных и уверенных» туристов. Так считают составители стратегии развития туризма в регионе.
«Это мужчина 35-44 лет, с высшим образованием, имеющий постоянное место работы и зарабатывающий более 50 тысяч рублей», – пишет punkt-a.info.
Кроме того, он любитель рыбалки, поэтому его любимые месяцы – сентябрь – октябрь и апрель – май. Также отдых в Астраханской области привлечет тех, кто любит турбазы на природе.
В 2022 году Астраханская область попала в топ-10 по росту турпотока – 1,3 млн туристических визитов. Кроме того, в 2022 году Путин посетил Астраханский кремль. Ранее «ФедералПресс» писал, как не переплачивать за отдых на Черном море. Фото: Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.2