Губернатор Херсонской области: туристы к нам тоже едут

"С прошлого года туризм начал резко развиваться не только в целом в России, но и здесь. Да, туристы к нам тоже едут, потому что у региона - огромный потенциал для отдыха на побережье, причем, с оздоровлением. Например, в Скадовске находится один из лучших детских курортов, когда я был школьником, ездил туда в пионерлагерь. Там вода насыщена микроэлементами, очень полезная. На Арбатской стрелке на Азовском море - термальные источники", - отметил глава российского региона.