Губернатор Херсонской области: туристы к нам тоже едут

Сальдо: Туристы к нам тоже едут, у региона - огромный потенциал для отдыха
О развитии туризма в своем регионе в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"С прошлого года туризм начал резко развиваться не только в целом в России, но и здесь. Да, туристы к нам тоже едут, потому что у региона - огромный потенциал для отдыха на побережье, причем, с оздоровлением. Например, в Скадовске находится один из лучших детских курортов, когда я был школьником, ездил туда в пионерлагерь. Там вода насыщена микроэлементами, очень полезная. На Арбатской стрелке на Азовском море - термальные источники", - отметил глава российского региона.
"У нас нет крупных промышленных предприятий, очень чистая часть южной России. В области находится всемирно известный заповедник "Аскания-Нова", где былинные ковыльные степи, в них обитают экзотические животные. В низовье Днепра - биосферный заповедник, где сотни тысяч птиц. По дороге на Арбатской стрелке фазаны бегают. Все это теперь достояние всей России", - указал Сальдо.
Полностью интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо читайте в номере "РГ" от 26.01.2024.