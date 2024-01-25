Ростовская область вошла в пятерку рейтинга по количеству туристов в 2023 году

Ростовская область заняла четвертое место в списке наиболее привлекательных для туристов регионов РФ за 2023 год. Об этом сообщил сервис МТС Travel.

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В 2023 году на Ростовскую область пришлось 4,5% от всех поездок по стране. По данным экспертов, Ростовская область стала одним из популярных туристических регионов России благодаря тому, что является транзитной территорией на пути к Кавказским горам и Черному морю. Аналитика показала, что за 2023 год внутренний турпоток России вырос на 10%. Лидером по количеству путешественников стали Москва и Московская область, на которые пришлось 9,5% всех турпоездок по России.