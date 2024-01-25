Свердловчанам посоветовали забыть о «горящих турах»

Туроператоры Екатеринбурга начали подготовку к туристическому сезону 2024 года. В этом году он будет иметь немало особенностей. Представители отрасли единодушны в том, что в прошлое ушли «горящие туры», огромных скидок на отдых больше не будет. Кроме того, для жителей Свердловской области сократилось число вариантов заграничного отдыха.

Среди основных направлений сейчас Турция, ОАЭ и страны Азии. Но туда тоже нужно успеть, иначе велика вероятность провести «лето на грядках».

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«Основными направлениями зарубежного отдыха для россиян стали ОАЭ, Турция, Таиланд, Египет, страны Азии. Спрос круглогодично высокий. Но бронировать летний отдых лучше уже в феврале-марте, потому что действительно качественных предложений на рынке немного, в сезон их точно не будет», - отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Эксперты отмечают, что номерной фонд отелей в 2024 году стал для россиян дороже в среднем на 15 %. На это повлияла как международная экономическая ситуация, обесценивание рубля, так и внутренние процессы в принимающих странах, таких, как Турция.

«Главные выездные направления, скорее всего, в 2024 году покажут умеренный рост в среднем на 5-7 %. Основной прирост ожидается на турецком направлении: 20-30 %», - рассказал Илья Уманский.

Представители отрасли считают, что в прошлое навсегда ушли «горящие туры», их возвращения ждать не стоит.

«Окончательно завершилась эпоха «игр» операторов между собой, эпоха «горящих туров». Этого явления больше не будет. Планировать летний отдых нужно зимой, бронировать отели, иначе есть риск остаться дома на грядках», - предупредил президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского Союза Туриндустрии Михаил Мальцев.

В настоящее время «горящие путевки» могут образоваться лишь с вылетом на следующий день, например, из-за болезни туриста. Туристические компании больше не применяют такой маркетинговый ход, не выкупают лайнеры, чтобы распродавать места по дешевке. В целом число авиавылетов из России в зарубежные страны только за минувший год уменьшилось более, чем в два раза. Ограничения введены рядом европейских принимающих стран, что послужило к мощному толчку для развития внутреннего туризма.

«В лидерах по числу туристов Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская обалсти, Краснодарский край. Конкурировать с ними очень сложно. Но Свердловская область постоянно наращивает число туристов и свой потенциал», - подчеркнул Илья Уманский.