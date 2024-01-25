Владельцев гостевых домов обяжут получать ID

Арендаторы смогут самостоятельно проверить качество сервиса и не стать жертвами мошенников. Положения, обязывающие хозяев недвижимости проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер, внесут в поправки к законопроекту «О проведении эксперимента по установлению правового статуса гостевых домов».

С такой инициативой выступила зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко, пишут «Известия». Если закон примут до 1 апреля, то эксперимент начнётся уже в этом курортном сезоне.