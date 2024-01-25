Российских детей захотели отправлять в летние лагеря в Северной Корее

Власти Приморского края захотели возобновить практику туристических поездок в Северную Корею. Об этом глава региона Олег Кожемяко сообщил ТАСС на выставке-форуме «Россия».

© РИА Новости

Он заявил, что субъект должен стать транзитной площадкой для поездок в КНДР. В частности, в Приморье хотят отправлять детей в северокорейские летние лагеря и восстановить массовые туры для взрослых, как это было в советские годы. Кожемяко подчеркнул, что эти практики будут поэтапно возвращать, причем в Северной Корее тоже на это настроены.

«Мы заинтересованы в развитии туризма в КНДР в силу того, что люди будут останавливаться в наших гостиницах, где-то [потребуется] оформление виз, где-то проживание, где-то знакомство с Приморьем», — добавил глава региона.

Сам Кожемяко оценил туристическую инфраструктуру соседней страны на четыре звезды.

«Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков», — так описал он горнолыжный курорт Масикрен.

По его словам, неподалеку есть и летний вариант размещения с пятикилометровым пляжем.