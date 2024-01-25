В Омске за год открылось 10 новых отелей

Прошлый год удачно сложился для ресторанно-гостиничного бизнеса. В Омске открылся десяток новых отелей, два из которых четырехзвездочные. Стало заметно больше ресторанов, кафе, столовых и других заведений общепита, которые уже теснят друг друга. Но предпринимателей, сделавших ставку на креатив, это не останавливает.

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Для Омска наиболее заметными событиями в этой сфере стало открытие отеля "Космос" на набережной Иртыша и его четырехзвездочного "одноклассника" - гостиницы "50/60" на берегу Оми. Второй объект - реинкарнация бывшего здания Облпотребсоюза.

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В процессе восстановления оно пережило два пожара, но устояло. Специалисты отмечали сложности проекта - статусный отель предполагает просторные номера, предоставление широкого спектра услуг, заботу о маломобильных клиентах, наличие персонала со знанием иностранных языков, парковок и многого другого. Тем не менее все задачи оказались решены. У "50/60" есть свой ресторан, а в теплое время года на крыше откроют уличное кафе с видом на реку.

Номера в омских отелях не пустуют. Этому способствует оживление деловой жизни, разнообразие культурных, спортивных и досуговых мероприятий.

- Новые гостиницы служат индикатором активности бизнеса. При этом ощутимо повышается заполняемость отелей. Этому способствуют многочисленные статусные спортивные мероприятия, центром которых становится Омск. Сюда приезжают болельщики, которых принимают гостиницы разного уровня. Точками притяжения становятся и промкластеры. За последний год их зарегистрировано восемь. Так, по данным Омскстата, 52 процента гостей прибывают в город именно по делам, и их стало на треть больше, чем в 2022-м. Вырос сегмент людей, приезжающих с культурными и туристическими целями. А вот к шопингу гости охладели, - пояснила корреспонденту "РГ" заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса Омского государственного технического университета Евгения Кулагина.

Интерес к сфере гостеприимства проявляют и районы Омской области. Особую популярность набирают глемпинги, объединяющие комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Развитие туризма фермерами активно поддерживает государство. Субсидии на один объект составляют полтора миллиона рублей.

Сельские предприниматели уже научились выигрывать такие гранты, и желающих воспользоваться господдержкой становится больше. Наибольшую активность проявляют в районах области, где уже сложился туристический трафик, - Муромцевском, Омском. Наблюдается оживление и в сегменте придорожных мотелей, расположенных вдоль федеральной трассы. В конце зимы небольшая гостиница откроется на подъезде к Тюкалинску.

Рост гостиничных площадей обостряет кадровую проблему.

- Если раньше предприятиятуризма, гостиничного и ресторанного бизнеса отбирали специалистов на этапе защиты диплома, то теперь делают это начиная с первого-второго курса. Все активнее участвуют в разработке образовательных программ, присутствуют на хакатонах, где студенческие команды учатся решать конкретные задачи. Предлагают ребятам раннюю стажировку и подработку, - констатирует Евгения Кулагина.

Большинство курсовых и дипломных работ помогает предприятиям решать конкретные задачи и нацелены на развитие бизнеса. В списке актуальных тем - разработка новых гастротуров, расширение ассортимента услуг для улучшения работы гостиничного комплекса и стандарта обслуживания потребителей, анализ современных тенденций и подходов к развитию корпоративной культуры общественного питания, организация работы бара в загородном гостиничном комплексе, разработка рекламной кампании, управление конфликтными ситуациями на предприятии гостиничной индустрии и другие.

Запрос на подготовку квалифицированных кадров есть, однако бюджетных мест на профильных специальностях больше не становится.

Поэтому потребность закрывают за счет внебюджетников, в том числе студентов из Казахстана, а также дополнительного образования в рамках нацпроекта "Демография". В прошлом году специалисты ОмГТУ также готовили ребят из разных вузов для работы на курортах в студенческих сервисных отрядах. И некоторые уже получили приглашение в штат черноморских гостиниц.

Растет кадровый голод и в развивающемся ресторанном бизнесе. Количество кафе, пиццерий и столовых стремительно увеличивается. "Зато удобно. Здесь русское меню, там - итальянское, грузинское, японское. Можно сравнить уровень кухни, сервиса, цен, микроклимат", - отмечают посетители многочисленных заведений, расположенных на улице Пушкина.

Рестораторов тоже близкое соседство с конкурентами не смущает. Если прежде многие заведения открывались по франшизе, то теперь очевидным становится тренд на разные ниши самобытных проектов, собственные бренды.

- Предприятия общественного питания отходят от привычного стандарта - пришел и поел. Теперь они становятся направлением креативных индустрий. А гастрономия - поводом для творчества. Появляются новые услуги. Все хотят удивить клиентов качеством, подачей, меню, делают акцент на фирменные позиции, - поясняет Евгения Кулагина. - Кстати, потребительское поведение посетителей, культура посещения тоже меняются. Во многих заведениях можно увидеть омичей с ноутбуками. Они становятся местом, где можно не только утолить голод, но и площадками для деловых встреч, нетворкинга.

При этом расходы омичей на кафе и рестораны сократились на треть. По данным Росстата, если в 2022-м семья из трех человек в среднем тратила на общепит 2 629 рублей в месяц, то в 2023 году - уже 1 657 рублей. В среднем по стране эта цифра составила 1 920 рублей.