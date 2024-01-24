Россиянка выбрала отдых в Башкирии вместо Турции: минусы, плюсы и цены

Жительница Челябинска Ирина провела свой зимний отпуск в санатории «Янган-Тау». Он находится на вершине одноименной горы в Республике Башкортостан. Почему женщина предпочла отдых в уральском санатории пляжным заграничным курортам и оправдались ли ее ожидания, она рассказала «ФедералПресс».

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«В пользу Башкирии оказалось, что до санатория на машине из Челябинска всего три с половиной часа. Выехали утром, к обеду уже заселились и побывали у терапевта. За 12 дней проживания, питания и лечения мы заплатили 134 тысячи рублей за двоих. Правда, были дополнительные траты на процедуры, которые не входят в стоимость путевки. В целом отдых нам обошелся в 160 тысяч рублей. Поездка за границу вышла бы дороже», – сообщила Ирина.

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Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

Проживание

Гостям «Янган-Тау» предлагает номера в санатории (от самых простых до люксов) и домики в туристическом комплексе. Проживание в номерах обойдется в сумму от 6000 до 15 400 рублей за сутки. В домиках – от 5100 до 6800 рублей. В обоих вариантах с питанием и лечением. Но, по словам челябинки, минусы есть и в том и в другом случае.

«Те, кто живет в самом санатории, выходя из номера, сразу оказываются в толпе отдыхающих, которые спешат по коридорам на процедуры. Иногда люди путаются и начинают стучать в двери к сонным постояльцам, думая, что там их примет массажист или уролог. Поэтому лучше брать номер на этажах выше второго или в корпусах 4 и 5, где нет кабинетов специалистов», – пояснила женщина.

А тем, кто выбрал домик в туркомплексе, предстоит добираться до столовой и процедур в санатории полтора километра по несколько раз за день. Есть возможность доехать на бесплатном автобусе, но он ходит примерно раз в час.

«Мы арендовали дом далеко от санатория и столкнулись с тем, что если между процедурами возник перерыв в полчаса, то придется ждать в коридоре. Автобуса по расписанию еще нет, а пешком по морозу мы только дойдем и уже пора возвращаться. Вообще постоянная ходьба туда-сюда раздражала, но зато мы дышали свежим воздухом и двигались. В день проходили около 20 тысяч шагов», – призналась челябинка.

Дом был двухэтажный и деревянный, рассчитанный на две семьи.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

«В нашем распоряжении была общая прихожая, две комнаты, ванная. Выдали махровые халаты и тапочки. В доме тепло, есть телевизор (более 80 каналов), wi-fi, холодильник, чайник, сейф, фен, уборка каждый день. Обстановка простая, но уютная. Правда, на третий день в гости вечером пришла маленькая мышка, но я так вопила, что та убежала и больше не возвращалась», – вспоминает челябинка.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

Питание

У санатория собственные производства молочной, хлебобулочной, мясной и кондитерской продукции. Все это превосходного качества, по словам Ирины.

«Питание по системе шведского стола, есть отдельно диетический зал, но выбирать блюда там может каждый. Ежедневно обязательно около четырех-пяти видов мяса, рыба тоже разная, соленая горбуша очень вкусная, например. Еще есть супы на любой вкус. Постоянно на столе присутствует зелень – петрушка, укроп, лук. Гарниры разнообразны. Из минусов могу назвать недостаточное количество фруктов. Мы увидели только резаные бананы и грейпфруты. Ну и странные салаты. Например, винегрет со свежими огурцами и кукурузой. Это очень на любителя», – констатировала гостья курорта.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

Лечение

Главное в «Янган-Тау» – уникальные по составу минеральная вода «Кургазак» и термальный пар. Большинство процедур основано на них. Паровые ванны принимаются в специальных деревянных бочках. Те, кому излишнее тепло противопоказано, могут греть только суставы рук и ног. Минералка есть повсюду.

«Терапевт посоветовала больше пить их минеральной воды. Я спросила, где ее набирать. Оказалось, она течет везде, даже из крана в нашем домике. Хотя бювет тоже есть, там минералка подогревается и можно неспеша насладиться ею из стаканчика в кресле в зимнем саду. На вкус не противная. Ни соли, ни запаха. И, действительно, кишечник работает как часы, а кожа становится бархатной за пару дней», – говорит Ирина.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

Помимо этого, обязательно бесплатно назначается ежедневный массаж проблемных зон, ЛФК, магнитотерапия, физиолечение, ингаляции и лечебное плавание в бассейне с «Кургазаком». Тем, у кого болезни связаны с позвоночником, делают специальное растяжение в воде. Для лечения легких показано посещение спелеокомнаты. Есть и платные процедуры. Как рассказала челябинка, терапевт дает направление к узким специалистам.

«Я попала к потрясающему врачу, акушеру-гинекологу высшей категории Артуру Габитовичу Хабибуллину. Хотя забыла дома все свои УЗИ и анализы, он и без них на приеме определил, в чем моя проблема. А челябинские врачи не смогли. После прописанных им процедур через 5 дней ушли постоянные тянущие боли. Он просто волшебник, а у его медсестры Фариды – чудесные руки и характер», – призналась Ирина.

За отдельную плату также можно выбрать грязелечение, гирудотерапию, иглоукалывание и огромное количество косметологических процедур.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

По словам Ирины, сначала было непросто ориентироваться в санатории. Процедуры разбросаны по пяти корпусам, найти нужный кабинет сложно.

«Все корпуса соединены теплыми переходами, какое-то бесконечное количество лестниц и коридоров. Первые дни бродили по ним в поисках кабинетов, а навстречу нам такие же потерявшиеся люди с безумными взглядами и медкарточками в руках. Помогает персонал санатория, всегда вежливый и доброжелательный. Конечно, потом разобрались, что где находится, но сначала искали долго и постоянно опаздывали на процедуры», – рассказала женщина.

Развлечения

Никаких пенных дискотек и аниматоров, как в Турции, в санатории нет. Но есть библиотека, картинная галерея (можно купить понравившуюся картину), спортзал, боулинг, выездные экскурсии, катания на лошадях, настольный теннис, аэробика, каток, горнолыжный комплекс, шахматы, музей. По вечерам выступают приезжие артисты.

«Мы на выступления местных звезд по вечерам не ходили, просто потому что выматывались за день, бегая по процедурам с 10 утра до 7 вечера. Но зато я обожала их живой уголок. Там живут птички из Австралии, попугаи – от волнистых до очень крупных, красноухие черепахи, огромные карпы в искусственном водоеме. Каждое утро я заходила с ними со всеми поздороваться. На территории много голубей, они доверчиво садятся на руки, как в Венеции. Пара ласковых толстых кошек прекрасно уживаются с птицами. Есть конно-спортивный комплекс, там можно взять уроки верховой езды. Лошади совершенно великолепные. И еще есть верблюды, которые только и мечтают, чтобы их погладили», – говорит челябинка.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

Для любителей вечеринок на территории санатория работает ресторан. Только там продают спиртное. Что касается курящих, везде развешаны таблички с предупреждением от Минздрава. Но гостей с сигаретами не штрафуют, их просто вежливо отправляют в многочисленные беседки с урнами.

Сувениры

«С собой из «Янган-Тау» все увозят в основном еду. В местном магазине можно закупиться колбасой из конины (около 600 рублей), вкусным холодцом (300 рублей), бальзамами на травах (200 рублей) и медом (от 200 до 2000 рублей). Мы не стали исключением и тоже понабрали продуктов для всех. Надо сказать, что родственники обрадовались им больше, чем традиционным магнитам на холодильник», – рассказала челябинка.

Турция или Урал?

Главным для Ирины в отдыхе на Урале стала удивительная природа геокурорта.

«Прогулки в сказочном заснеженном лесу, мелькающие за деревьями зайцы, любопытные белки – это потрясающе. За границей к концу отпуска я устаю от людей и шума. Здесь же обретаешь невероятный покой наедине с природой», – говорит женщина.

Ирина предпочла отдых в уральском санатории заграничным курортам

Также, по словам челябинки, важно, что отпуск прошел с пользой для здоровья.