Нижегородскую область посетили 175 тысяч туристов в новогодние праздники
В Нижегородской области побывали более 175 тыс. туристов в новогодние праздники. Рост турпотока составил 14%.
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Самыми популярными датами визитов стали 3, 4 и 5 января.
«Гости приезжают не только в Нижний Новгород, но и в Дивеево, Арзамас, стараются побывать и в других городах нашего региона», — заявил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, в последние годы многое сделано для улучшения городской среды благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».
Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в беседе с НСН выразил мнение, что в России восстанавливается сфера бизнес-туризма.