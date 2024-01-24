Анапа в 2024 году собирается принять 5,5 миллиона туристов
Такую цифру назвали в среду во время посвященного перспективам развития курорта стратегического планерного совещания, которое провел мэр Анапы Василий Швец.
"В 2023 году Анапа приняла порядка 5 миллионов гостей, а в нынешнем прогнозируется увеличение турпотока минимум на 10 процентов - до 5,5 миллиона туристов", - сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным властей города-курорта, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию детский комплекс "Новая Аврора". Еще возобновят работу с юными отдыхающими здравницы "Буревестник" и "Сибур-Юг". А численность детей, которые здесь отдохнут, увеличится до 110 тысяч.
Кроме того, на курорте откроется еще один отель категории "5 звезд" на 1700 мест.
Кстати
Как мы уже рассказывали, по итогам 2023 года на курортах Краснодарского края отдохнули 18,6 миллиона человек. Это рекордный показатель за всю историю региона.