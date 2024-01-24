Анапа в 2024 году собирается принять 5,5 миллиона туристов

Такую цифру назвали в среду во время посвященного перспективам развития курорта стратегического планерного совещания, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

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"В 2023 году Анапа приняла порядка 5 миллионов гостей, а в нынешнем прогнозируется увеличение турпотока минимум на 10 процентов - до 5,5 миллиона туристов", - сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным властей города-курорта, в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию детский комплекс "Новая Аврора". Еще возобновят работу с юными отдыхающими здравницы "Буревестник" и "Сибур-Юг". А численность детей, которые здесь отдохнут, увеличится до 110 тысяч.

Кроме того, на курорте откроется еще один отель категории "5 звезд" на 1700 мест.

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