Турпоток по России в этом году вырастет на 10–15%

«По прогнозам АТОР, в 2024 году турпоток по России вырастет на 10–15%, что подтверждает и хорошая динамика продаж по раннему бронированию. Количество внутренних поездок с целью отдыха на организованном рынке составит 44 млн – 46 млн», – говорится в сообщении.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму и генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина , которого цитирует пресс-служба, структура спроса на внутреннем рынке не изменится: пляжный туризм составит около 50% турпотока, 30% – экскурсионный туризм, 10% – санаторно-курортное лечение, 10% – активный туризм и другие виды.

По данным ассоциации, в 2023 году россияне совершили по стране более 80 млн поездок с целью отдыха, около половины из них обеспечили туроператоры. Это на 20% больше, чем в 2022 году.