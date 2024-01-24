Назначен новый гендиректор курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии

"По решению совета директоров АО "Управляющая компания Архыз" Роман Киранчук назначен генеральным директором, на этом посту он сменил Андрея Бурзака, руководившего курортом с мая 2023 года", - сказал собеседник агентства.

"На счету Романа Киранчука ряд успешных проектов: создание трасс, горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры на курорте "Красная Поляна", первый этап строительства курорта "Манжерок", штаб-квартира Сбербанка и крупнейший в мире хоккейный стадион "СКА-Арена" в Санкт-Петербурге", - добавил представитель пресс-службы.

"Вступление в должность гендиректора курорта для меня - большой профессиональный вызов и знак оказанного мне доверия. Впереди - реализация всех поставленных перед нами, согласно инвестиционным обязательствам, планов. Это увеличение горнолыжной инфраструктуры, создание новых туристических деревень, глэмпингов, гостиниц, развлекательных и образовательных центров", - сказал Киранчук.

Курорт "Архыз" включает в себя две туристические деревни: Романтик и Лунная Поляна, около 2,2 тыс. мест размещения, 27 км горнолыжных трасс и восемь канатных дорог. В соответствии с утвержденным Кавказ.РФ мастер-планом, в 2027 году планируется дополнительно ввести в эксплуатацию шесть новых канатных дорог, не менее 30 км горнолыжных трасс общей площадью более 115 га, 100 га из которых будут оснащены системой искусственного снегообразования.