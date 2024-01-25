Заповедники округа предлагают туристам зимние экскурсии

В начале года Кроноцкий заповедник на Камчатке запустил самый протяженный и продолжительный тур "Зимняя сказка". За три дня любителям активного досуга предстоит на снегоходах преодолеть около 90 километров от поселка Таежный или села Лазо (примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского) до Лазовского участка заповедника.

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Там для туристов подготовлена насыщенная программа: прогулка в ельнике, экскурсия на снегоходах по тундре с видом на вулкан Кизимен, купание в целебной воде источников Кипелые или в бассейнах с разной температурой на турбазе "Тумроки" у границ заповедника.

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- Наши гости - настоящие экотуристы, для которых это путешествие не просто вид активного отдыха. Они осознанно относятся к природе, задают многочисленные вопросы. Я с удовольствием рассказываю об истории заповедника, лесных обитателях, местных достопримечательностях. Успехом пользуются и вечерние показы фильмов о заповедных территориях, - сообщил Максим Запорожец, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Разнообразные предложения для путешественников в зимний период предлагают и другие особо охраняемые природные территории Дальнего Востока. Так, чукотский национальный парк "Берингия" анонсирует туры на два дня в районе бухты Провидения. Это время гости могут провести по своему усмотрению: промчаться на лыжах, заняться подледным ловом или просто полюбоваться заснеженными сопками вокруг, лежа в теплом термальном источнике под открытым небом.

Баргузинский заповедник в Бурятии предлагает отправиться в поход по экологической тропе "Давшинская бухта - Южный Биракан". Путь пролегает вдоль берега Байкала между устьями рек Давша и Южный Биракан. Проделать его по силам всем категориям посетителей - это займет не больше четырех часов.

Экскурсия проходит по старой эвенкийской тропе, и современные туристы смогут представить, где раньше размещались стойбища эвенков, узнать, какие места они избегали и почему, а также расшифровать, что означают старинные названия рек.

Организаторы походов обещают познакомить гостей с представителями животного мира - от муравья до медведя. С последним, конечно, на безопасном расстоянии - покажут медвежьи "визитки" и объяснят, как по следам определять размеры оставившего их хищника.

Пробежаться на лыжах зовет жителей и гостей Хабаровского края "Заповедное Приамурье". В феврале запланированы два перехода по реке Горин - это в Комсомольском районе. И хотя путь предстоит немалый - около 30 километров, организаторы уверяют, что подойдет он и для новичков. Главное, быть уверенным в своих силах и уметь получать удовольствие от движения.

Участники пробегут на лыжах от села Боктор до кордона "Тихая" с перерывом на обед в теплом шатре и ужином после завершения трассы. Второй переход намечен сразу на следующий день. Он приведет любителей лыж в "сердце заповедника" - пойму реки Горин. Через 15-18 километров маршрута, в районе реки Таланда, будет установлен теплый шатер с горячим перекусом, а возле мыса Первый Бык участников ждет горячий обед. По дороге для путешественников организовано сопровождение на снегоходах.

Маршрут "Каменная падь" Комсомольского заповедника разработан для тех, кто любит забраться повыше. Перед экскурсией обязательный инструктаж - тропа непростая, но с горы Серголь открываются живописные виды. Примерное время в пути - не более трех часов.

В Хабаровске поклонников зимних прогулок ждут в поход на горный хребет Хехцир - протяженность маршрута всего шесть километров, взобраться наверх можно без всяких усилий. В программе треккинг по зимнему лесу и Большехехцирскому заповеднику. Бонусом - посещение заброшенного царского каменного карьера. Прогулка с учетом дороги от города займет около шести часов, даты зависят от прогноза погоды - в очень холодные дни экскурсии проводить нет смысла.

- Что дает хабаровчанам наличие заповедника рядом с городом? Во-первых, это большое зеленое "легкое" - территория площадью почти 100 тысяч гектаров насыщена девственным кедровым и лиственным лесом. Там хорошо дышится, можно гулять в определенных местах, для этого созданы экскурсионные тропы, чтобы люди могли познакомиться с дальневосточной природой под руководством наших гидов, - отметил директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье зовет желающих пройтись "Тропой тигров" - так называется тур. Длится маршрут три-четыре часа, его протяженность 4,8 километра. Туристам предстоит путешествие в дом полосатого хозяина уссурийской тайги. Их путь пройдет по живописному урочищу Ясная. Это центральная часть заповедника, где могут попасться следы краснокнижного хищника и других животных, а на фотоловушке гостям покажут свежие кадры с обитателями заповедника. Как правило, на снимках - тигры и медведи.

Кольцевой пеший маршрут проходит по кедрово-широколиственному лесу в месте слияния горных рек Майса и Туньша. Тур круглогодичный, но именно зимой на снегу можно хорошо проследить путь тигра, гуляющего по белоснежным тропам. Этот маршрут подходит для путешественников практически любого возраста и физической подготовки. В пути обязательно сопровождает экскурсовод.

Прямая речь

Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО: