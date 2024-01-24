Цены на отели вырастут из-за внутреннего спроса

"Те люди, которые раньше ездили за границу, сейчас отдыхают не на Кипре, в Греции, в Испании, а в России. Соответственно, отельеры четырех и пяти звезд, - то, чего катастрофически у нас не хватает, - поднимают цены. И мы видим, что отели в горнолыжном Сочи, которые три года назад стоили десять тысяч рублей в сутки, сейчас стоят 20", - сказал Мкртчян.