Туристам в Пулково понадобится больше времени на досмотр

В зоне досмотра воздушной гавани Северной столицы больше не работают рентгеновские сканеры. Как утверждают источники, оборудование отключили из-за бюрократических проблем.

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Техника значительно упрощала и сокращала время прохождения процедур, необходимых для обеспечения безопасности на транспорте. Она позволяла не снимать верхнюю одежду, часы, ремни, не выкладывать телефоны и ключи из карманов. Можно было просто встать боком на ленту и проехать на ней со всем своим добром сквозь рамку. Теперь же все будет по-старому: вещи в интроскоп, а дальше без всего лишнего пешком через металлодетектор.

Оборудование успешно проработало 10 лет после запуска нового терминала в Пулково. И вполне могло выполнять свои задачи дальше – технических нареканий не было. Однако с 1 января все технические средства обеспечения транспортной безопасности должны были пройти новую сертификацию в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 969. Для компании, которая произвела сканеры, установленные в Пулково, эта процедура недоступна.

Как утверждает пресс-служба Пулково, администрация аэропорта запланировала замену выведенных из работы аппаратов сертифицированным оборудованием с аналогичными характеристиками.