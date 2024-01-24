Дзержинск вошел в топ-10 направлений для однодневных путешествий в январе. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru. Перечень самых популярных направлений для однодневных бронирований с начала 2024 года возглавил Симферополь. На втором месте оказался Великий Устюг, а на третьем — Переславль-Залесский.

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Нижегородский город химиков занял в рейтинге 6 строчку. При этом суточное проживание в гостинице в среднем обходится туристам в 3,2 тысячи рублей.Также в топ-10 вошли Пушкин, Богучар, Плесецк, Выборг, Абрау-Дюрсо и Соколиное.