К курорту "Новая Анапа" планируют запустить вертолетный экспресс

"Мы в своем проекте предложили необходимость строительства аэроэкспресса от аэропорта, от центра Анапы до территории Благовещенской, до визит-центра нового курорта, потому что считаем, что это обеспечит возможность транспорта, как для туристов, так и для персонала. В нашем проекте мы предусмотрели несколько вертолетных площадок, в том числе и телепорт с возможностью дозаправки, с возможностью небольшого, но сервиса для вертолетов, и гордость нашего решения - это визит-центр, транспортно-пересадочный узел достаточно большой, на котором мы предусмотрели в том числе площадки для дронов", - сказал Аветов.