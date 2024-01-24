Более 23 млн туристов посетили Подмосковье в 2023 году

"С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тыс. человек. А посещаемость парков выросла почти на 30%", - привели в материале слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.