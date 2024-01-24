В 2023 году Арктику посетили более миллиона туристов
По итогам прошедшего года турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил на пленарном заседании Совфеда 24 января.
Новым и крайне перспективным направлением деятельности является арктический туризм, отметил глава ведомства. Он добавил, что 97 процентов туристов, согласно исследованиям, полностью довольны своим путешествием по Арктике. Средняя стоимость поездки составляет 30-70 тысяч рублей.
«По итогам 2023 года турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек. Сейчас с господдержкой создается 130 новых проектов в сфере арктического туризма», — рассказал Чекунков.
Заявленный объем инвестиций — 43 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2021 году турпоток в Арктику составил около 995 тысяч человек.