В 2023 году Арктику посетили более миллиона туристов

По итогам прошедшего года турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек. Об этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил на пленарном заседании Совфеда 24 января.

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Новым и крайне перспективным направлением деятельности является арктический туризм, отметил глава ведомства. Он добавил, что 97 процентов туристов, согласно исследованиям, полностью довольны своим путешествием по Арктике. Средняя стоимость поездки составляет 30-70 тысяч рублей.

«По итогам 2023 года турпоток в Арктику превысил 1,1 миллиона человек. Сейчас с господдержкой создается 130 новых проектов в сфере арктического туризма», — рассказал Чекунков.