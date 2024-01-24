Лучшие горнолыжные курорты Москвы и Подмосковья: топ мест, где можно покататься в 2024 году

До большинства горнолыжных курортов в России по-настоящему сложно добраться — они находятся на Кавказе, в Сибири и даже на Дальнем Востоке. Однако хорошие склоны можно найти и в столичном регионе. «Лента.ру» рассказывает о лучших горнолыжных курортах Москвы и Подмосковья, сколько стоит там покататься и какие активности, кроме лыж и сноубордов, предлагают местные базы.

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Горнолыжный сезон в Москве и

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Подмосковье

Сезон на горнолыжных курортах Москвы и Подмосковья, как правило, длится с декабря по начало-середину марта. Например, трассы в «Сорочанах» — на одном из самых популярных подмосковных курортов — открылись 27 ноября 2023-го.

При этом, по мнению пиар-менеджера сервиса бронирования МТС Travel Анастасии Яковлевой, лучшим месяцем для катания на горных лыжах будет февраль. Во всех регионах России в этот период достаточно много снега, а количество посетителей значительно меньше, чем на январских праздниках, которые россияне традиционно выбирают для катания.

Обратите внимание, что даты открытия и закрытия горнолыжного сезона в различных регионах России ежегодно меняются — они зависят от погодных условий

Наиболее длительные сезоны — на высокогорье на севере страны. Например, кататься в Шерегеше, как правило, можно до конца мая, в «Абзаково» (Башкирия) — до начала мая, а в Красной Поляне — до середины апреля.

В столичном регионе сезон не такой длительный, но, как рассказала в беседе с «Лентой.ру» эксперт в области туризма, руководитель проекта «Экскурсионные туры» группы компаний «Слетать.ру» Ксения Андрианкова, курорты Москвы и Подмосковья все равно пользуются большой популярностью и входят в топ-10 направлений для внутреннего туризма зимой 2024 года.

В регионе есть достаточное количество мест, которые подойдут для спортсменов любого уровня. «Большинство комплексов Москвы и Подмосковья используют системы искусственного оснежения, оснащены необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха и досуга. Кроме того, почти на всех представлены трассы как для профессионалов, так и для начинающих лыжников. Подходящие условия для катания есть и для любителей сноуборда», — рассказывает эксперт.

Топ-3 горнолыжных курорта

Москвы

«Воробьевы горы»

Где находится: метро «Воробьевы горы» Кому подойдет: новичкам и профессионалам Ски-пасс: от 50 рублей в будни, от 120 рублей в выходные; 1900 рублей — суточный безлимит в будни, 2400 — в выходные

«Горнолыжный комплекс "Воробьевы горы" — один из самых популярных на территории Москвы, чуть больше года назад был открыт после реконструкции», — рассказывает Ксения Андрианкова. На трассах в «Воробьевых горах» проходят крупные соревнования, тренируются профессиональные спортсмены и наслаждаются катанием любители.

Сейчас на курорте открыты три основных и одна учебная трасса. Длина основного маршрута составляет 320 метров, а перепад высот на склоне достигает 45 метров. Именно здесь и тренируются профессиональные спортсмены, поэтому трасса, по словам Андрианковой, вряд ли подойдет новичкам.

А вот начинающим лыжникам и тем, кто катается на среднем уровне сложности, придутся по вкусу учебная трасса, второй и третий склоны.

Стоимость разового подъема для взрослого зависит от времени суток: 50 или 70 рублей в будни и 100 или 120 рублей в выходные. Также можно приобрести безлимитный ски-пасс — стоимость дневного билета составляет 1900 рублей в будни и 2400 — в выходные. Если собираетесь посетить «Воробьевы горы» несколько раз, можно задуматься о покупке ски-пасса на весь сезон.

24 900 рублей стоит ски-пасс на весь сезон в «Воробьевых горах»

На «Воробьевых горах» можно научиться кататься с нуля — для этого оборудована стометровая учебная трасса, доступ на которую возможен только с инструктором. Кроме того, на территории комплекса работает детская школа горных лыж и сноуборда.

Также на территории есть отдельная зона для тюбинга и музей оптических иллюзий.

«Кант»

Где находится: метро «Нагорная»Кому подойдет: новичкам и профессионаламСки-пасс: 34 990 рублей на весь сезон

Это самый большой горнолыжный комплекс в Москве — он находится в пешей доступности от станции метро «Нагорная». Общая протяженность трасс в «Канте» составляет около 3,5 километра — всего комплекс включает 20 склонов с искусственным оснежением, 12 из которых доступны для свободного катания по ски-пассу.

За 2000 рублей можно приобрести абонемент на 30 подъемов, за 5000 рублей — на 85. Есть и опция полного безлимита на весь зимний сезон.

34 990 рублей стоит безлимитный ски-пасс на сезон в горнолыжном комплексе «Кант»

Помимо горнолыжных активностей, посетители «Канта» могут попробовать тюбинг, скалодром и веревочный парк, здесь есть детская комната, игровые площадки и магазин спортивных товаров.

«Лата Трэк»

Где находится: метро «Крылатское» Кому подойдет: начинающим и любителям Ски-пасс: от 50 рублей в будни, от 160 рублей в выходные

Многофункциональный спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк» в Крылатском занимает внушительную площадь в 145 гектаров. Здесь есть трассы, которые подойдут как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для профессионалов. Длина трасс варьируется от 150 до 450 метров, максимальный перепад высот составляет 63 метра.

Всего в комплексе есть шесть склонов, оборудованных бугельными подъемниками. Склон «Сноупарк» оснащен учебными трамплинами и трубами для скольжения.

С верхних точек склонов на «Лата Трэк» открывается панорамный вид на столичные высотки, в том числе на «Москва-Сити»

На территории «Лата Трэк» работают четыре горнолыжные школы для посетителей всех возрастов и уровня подготовки: на курорте можно не только научиться кататься, но и отточить навыки. Здесь также можно взять на прокат все необходимое снаряжение.

Стоимость разового подъема для взрослого начинается от 50 рублей в будние дни и от 160 — в выходные. Для пенсионеров действуют скидки. Кроме того, можно купить абонемент на определенную сумму: разовый подъем по нему будет дешевле.

Пять лучших горнолыжных комплексов Подмосковья

«Сорочаны»

Где находится: Дмитровский городской округ, деревня Курово (49 километров от МКАД) Кому подойдет: новичкам и профессионалам, семьям с детьми Ски-пасс: от 150 рублей в будни, от 300 рублей в выходные

Один из самых крупных и популярных горнолыжных курортов Подмосковья «Сорочаны» расположен примерно в часе езды на машине от Москвы.

В 2024 году в «Сорочанах» функционируют восемь трасс разного уровня сложности. В том числе есть одна «черная», рассчитанная на профессиональных спортсменов, и одна учебная. Максимальная протяженность маршрута составляет 1050 метров, ширина — 70 метров.

90 метров составляет максимальный перепад высот на трассах в «Сорочанах»

Для детей оборудованы специальные подъемники и игровая комната. Кроме того, в «Сорочанах» есть трасса для тюбинга (с подъемником), работают открытый каток и теннисный корт.

Стоимость разового подъема в будние дни составляет 150 рублей, в выходные — 300 рублей. Можно также оформить пополняемый ски-пасс — в зависимости от тарифа, его стоимость варьируется от 3600 до 8500 рублей.

«Степаново»

Где находится: Яхрома, Московская область, 56 километров от МКАД Кому подойдет: новичкам и профессионалам, любителям экстремального катания Ски-пасс: от 115 рублей за разовый подъем в будни, от 125 — в выходные; 3500 — суточный безлимит в будни, 5500 — в выходные

Парк «Степаново» расположен примерно в полутора часах езды из центра Москвы на автомобиле. Кроме того, сюда можно добраться на электричке: доехать до станции Яхрома и пересесть на шаттл до курорта.

Часть трасс в «Степаново» проходит через еловый лес, так что горнолыжный комплекс понравится любителям живописных видов. Длина трасс достигает одного километра, а разница высот — 110 метров.

Трассы горнолыжного комплекса «Степаново» отличаются сильными перепадами высот — за это его особенно любят экстремалы и сноубордисты Ксения Андрианкова эксперт в области туризма

Для начинающих спортсменов открыты три менее сложные по уровню маршруты. Всего здесь восемь трасс для спортсменов любого уровня — от новичков, которым требуется учебный склон, до профессионалов.

Стоимость одного подъема в парке «Степаново» — от 115 рублей в будние дни, от 250 — в выходные и праздники. При этом можно оформить безлимит на день — его стоимость составит 3500 рублей в будние дни и 5500 в выходные и праздники.

«Волен»

Где находится: деревня Животино, Дмитровский муниципальный район (48 километров от МКАД) Кому подойдет: новичкам, профессионалам и тем, кто только начинает обучение Ски-пасс: 70 рублей за разовый подъем в будни, 120 рублей — в выходные; безлимит — 2000 в будни, 3500 в выходные

Спортивный парк «Волен» расположен в непосредственной близости от «Степаново», у комплексов единый сайт и система бронирования. Кроме того, можно приобрести единый ски-пасс и кататься по трассам сразу двух курортов. Между локациями курсирует бесплатный автобус.

Однако «Волен» уступает «Степаново» по сложности маршрутов и живописности трасс, но побеждает по их количеству — в 2024 году здесь работают 11 горнолыжных склонов длиной до 400 метров.

В парке «Волен» оборудованы трассы четырех уровней сложности: зеленые — для новичков, синие — низкого уровня сложности, красные — для опытных и самые сложные — черные. Начинающие спортсмены могут оттачивать навыки на трех учебных трассах.

На территории комплекса, в небольшом удалении от трасс, расположены домики-шале, которые можно арендовать — стоимость начинается от 6000 рублей в день на человека.

Стоимость разового подъема — 70 рублей в будние дни, 125 рублей в выходные. Гости курорта также могут приобрести безлимитный дневной абонемент — его стоимость составляет 2000 рублей в будни и 3500 рублей в выходные.

«Лисья гора»

Где находится: Балашиха (семь километров от МКАД) Кому подойдет: новичкам и профессионалам, любителям красивых видов Ски-пасс: от 85 рублей в будни и от 120 рублей в выходные за разовый подъем

Горнолыжный комплекс «Лисья гора» находится максимально близко к Москве — расстояние от МКАД составляет всего семь километров. Это одновременно и минус курорта — в «Лисьей горе» всегда достаточно много посетителей.

Ксения Андрианкова предупреждает, что гости комплекса могут столкнуться со значительными очередями, это стоит учитывать при планировании поездки.

Горнолыжный комплекс «Лисья гора» любят за широкие трассы, большую зону для тюбинга — сразу три склона — и живописные лесные пейзажи Ксения Андрианкова эксперт в области туризма

В «Лисьей горе» есть два учебных склона, один детский и пять основных — уровни сложности варьируются и подойдут как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Максимальная длина трассы составляет 400 метров, а ширина — 80 метров. Склоны оборудованы бугельными подъемниками.

Разовый подъем в будни стоит 85 рублей до 18:00, 95 рублей — до 24:00. В выходные: 145 рублей до 17:00 и 120 — до 23:00. Можно купить и абонемент на весь сезон: максимальный вариант стоит 40 тысяч рублей. В эту сумму включено 3000 подъемов в будни и выходные.

Кроме того, в выходные дни в «Лисьей горе» часто проходят развлекательные программы.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Где находится: Шуколово, Московская область (40 километров от МКАД) Кому подойдет: новичкам и профессионалам Ски-пасс: 150 рублей за разовый подъем в будни, 200 — в выходные

Первый горнолыжный центр в Московской области, который также служит тренировочной базой сборной России по горным лыжам и сноуборду.

Всего на курорте 11 трасс, включая две учебные. Большинство трасс подходят для профессиональных спортсменов, на крутых участках можно оттачивать технику слалома. Максимальная длина трассы — 600 метров, перепад высоты на трех самых сложных маршрутах составляет 96 метров.

Развлечься в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева можно не только катанием с горы. «Здесь есть кафе и рестораны, каток, мангальные зоны и крытый развлекательный комплекс на территории», — рассказывает Ксения Андрианкова.

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева окружен сосновым лесом, на который открывается вид со склонов

Вдоль лесной опушки здесь проложена специальная трасса для беговых лыж. Для детей есть склон с небольшим уклоном, беби-лифт и детская комната с аниматорами.

Разовый подъем на бугельном или кресельном подъемнике стоит 150 рублей в будние дни и 200 рублей в выходные. Стоимость снижается при покупке абонемента — так, в будние дни можно приобрести безлимит на три часа за 1200 рублей.

Где еще покататься на лыжах и сноуборде в Подмосковье