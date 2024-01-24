Города, где меньше всего подорожала посуточная аренда жилья

Посуточная аренда жилья за 2023 год в среднем по России подорожала на 9%, до 3,8 тыс. рублей за сутки, меньше всего цены выросли в Москве и Санкт-Петербурге. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Меньше всего из популярных направлений цены за год увеличились в столицах: в Москве - на 7%, в Санкт-Петербурге - на 4%. Это связано с большими объемами предложения посуточного жилья и высокой конкуренцией - именно эти факторы и сдерживают рост", - говорится в материалах.

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При этом столицы остаются в топе городов по стоимости посуточной аренды жилья. По результатам 2023 года в первую пятерку вошли Сочи (средняя ставка - 4 482 рубля за сутки), Москва (4 178), Нижний Новгород (4 071), Санкт-Петербург (4 010) и Казань (3 977).

По данным аналитиков, в среднем по РФ стоимость посуточной аренды за год выросла на 9%, до 3 764 рублей за сутки. Сильнее всего за год средняя арендная ставка выросла в Екатеринбурге - на 18%, Нижнем Новгороде - на 16% и Новосибирске - на 13%. В Краснодаре и Адлере прирост составил одинаково 12%, в Калининграде - 11%, Казани - 10%, Сочи - 9%.

Высокий спрос на внутренний туризм провоцирует рост цен, прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" ЮрийКузнецов. "Факторы, которые будут определять туристическую активность в следующем году, - новостной фон, наличие туристической инфраструктуры, транспортная доступность. В этом и прошлом году были запущены новые авиарейсы из регионов в Калининград, Махачкалу и по другим направления, что тоже сильно повлияло на туристический поток. Закрытие аэропортов в некоторых регионах также оказывает влияние", - сказал собеседник агентства.

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Согласно исследованию, среди российских городов абсолютным лидером по числу бронирований в 2023 году стал Санкт-Петербург. Далее идет Москва, на третьем месте - Казань. Также в десятку самых востребованных мест вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Адлер и Новосибирск.