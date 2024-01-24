Назван топ самых заказываемых туристами блюд в отелях разных регионов

Тренд этого года - аутентичность региональной кухни. Об этом говорят многие эксперты. А один из крупнейших гостиничных операторов России составил топ самых заказываемых туристами блюд в отелях разных регионов (имеется в распоряжении "Российской газеты").

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В Мурманске, например, в начале этого года постояльцы отелей чаще всего отдавали предпочтение треске "Мурманчанка", запеченной с картофелем и сливочным соусом. В Улан-Удэ - традиционным буузам, а в Карелии - сыр-фри с брусничным конфитюром. Между тем, борщ одинаково в тренде как у гостей столицы, так и у туристов, остановившихся в Сочи или на Алтае. Правда, на Алтае его заказывают с мясом марала и чесночными пампушками. А на десерт чаще всего попросят принести медовик с сорбетом из малины.

Опрошенные "РГ" эксперты утверждают, что путешествующие все чаще интересуются аутентичной или традиционной для конкретного региона кухней. Запросы выросли примерно на 15-20 процентов. Но и фаст-фуд при этом не теряет актуальности.

"За традиционной русской кухней или любой другой аутентичной кухней, как правило, туристы едут в определенные географические локации, - пояснила "РГ" вице-президент по операционной деятельности гостиничного оператора Cosmos Hotel Group Ольга Акимова. - Поэтому салат "Цезарь" в этом контексте в Улан-Удэ будет наименее интересен, чем местные буузы или хушуур. Отправляясь в какой-либо регион или город каждый турист априори настраивает себя на определенный формат отдыха, сервиса и гастрономический опыт".