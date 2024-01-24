Названы самые популярные российские регионы для путешествий

Эксперты из МТС Travel назвали регионы страны, куда чаще всего отправлялись отдыхать россияне в 2023 году.

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Самыми популярными местами для путешествий в ушедшем году стали Москва, Петербург и Краснодарский край. Эти регионы суммарно посетила четверть путешествующих по стране.

Заметно вырос турпоток на Северный Кавказ. Так, россияне выбирали Дагестан в качестве места отдыха на 37 процентов чаще, чем в 2022 году. На треть выросло число визитов в Северную Осетию, в Ставропольский край и в Карачаево-Черкесию. При этом подавляющее большинство путешественников не являются жителями соседних республик.

Также все больше путешественников привлекает Калининградская и Мурманская области, Республика Калмыкия и Хабаровский край. В целом число россиян, предпочитающих путешествовать по родной стране, увеличилось на десять процентов, пишут РИА Новости со ссылкой на МТС Travel.