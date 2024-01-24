Турпоток в Ульяновскую область вырос на 16% в 2023 году

В Ульяновской области в 2023 году побывали 672 тыс. человек, что на 16% больше, чем годом ранее.

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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на данные регионального Агентства по туризму.

Чаще всего в регион приезжали гости из Самарской области и Москвы. Большой турпоток отмечен из Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Нижегородской областей, Мордовии, Чувашии, Татарстана, Оренбурга, Перми, Кирова, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Среди наиболее популярных объектов — Музей гражданской авиации, аквапарк «Улёт», «Шишкин парк», Курланпарк, горнолыжные комплексы «Ундория» и «Венец и Я», музей «Симбирцитовая зала», Ундоровский палеонтологический музей.