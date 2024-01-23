Пять причин приехать в Кабардино-Балкарию зимой

Катание на лыжах и сноубордах, альпинизм, много снега, чистейший воздух и просто головокружительные виды – все это заставляет людей снова и снова подниматься в горы. Одно из лучших мест в России для такого вида отдыха – гора Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике, одна из самых высоких гор в России и Европе. И вот вам пять причин, чтобы отправиться в КБР зимой.

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Причина №1: Покорить Эльбрус

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Эльбрус – главная достопримечательность Кабардино-Балкарии, приехать стоит даже ради видов его раздвоенной вершины, а оказавшись у подножия, вы непременно захотите подняться наверх. Добраться наверх можно с помощью канатной дороги – самой высокогорной в Европе. Любители спорта поднимаются наверх пешком. Ежегодно Эльбрус покоряют сотни туристов, большая часть из них – профессиональные альпинисты. У каждого за плечами тысячи километров пеших тренировок.

Восхождение на Эльбрус – серьезная экспедиция. В ней важно все: и физическая, и психологическая подготовка – все-таки высота более 5000 метров над уровнем моря.

«На высоте 4100 метров уже сильно разряжен воздух и ощущается серьезная нехватка кислорода. Она проявляется по-разному: у кого-то вызывает эйфорию, у кого-то, наоборот, страх. Альпинисты здесь проходят четырехдневную акклиматизацию, чтобы двигаться дальше».

С этой точки кажется, что до вершин двуглавого Эльбруса рукой подать. На самом деле недалеко – чуть больше тысячи метров, но этот участок – самый трудный. В хорошую погоду к этой точке можно доехать и на ратраке, чтобы восхититься величием Эльбруса.

Причина №2: Кататься на лыжах и сноуборде

Снег на Эльбрусе лежит круглый год, горнолыжный сезон здесь самый длинный в России. Например, в 2023 году его завершили лишь в июле. На Эльбрус приезжают семьями, большими компаниями. Для тех, кто впервые становится на лыжи или сноуборд, организована учебная трасса у подножия горы, на поляне Азау – это место для старта начинающих горнолыжников.

Эльбрус – это одна из самых высокогорных зон для лыжных спусков в Европе, лыжники стартуют на высоте 3847 метров над уровнем моря. На склоне проложены трассы разной сложности, общая протяженность – более 17 километров. Кроме того, здесь регулярно проводят международные соревнования по экстремальным спускам на лыжах и сноуборде.

Как говорят фрирайдеры, любители «диких» склонов, самое главное – не упасть и не «схватить подснежник». Это означает – на скорости влететь в камни, которыми буквально усыпан спуск от старта до финиша. Припорошенные снегом острые булыжники видно не сразу, поэтому очень важно правильно оценить сложность участка. В соревнованиях по фрирайду участвуют и юноши, и девушки, отдельно оценивают спуски на лыжах и сноуборде.

«Это не то что кататься по трассе, где все разглажено, вешки стоят, – говорит участница соревнований по фрирайду Диана Жапуева. – И другая цель, там – на время, а здесь именно на технику, тактику, чтение рельефа и осознанность в каждый момент времени».

Фрирайд считается самым опасным видом спорта в горах, поэтому каждый спортсмен оснащен всевозможным дополнительным оборудованием, среди которого – бипер, лавинный щуп и лопата. Есть даже своеобразный парашют за спиной. Если пойдет лавина, из-за спины спортсмена взорвутся два оранжевых пузыря, которые не позволят лавине его накрыть.

Мастерство фрирайдера оценивают по пяти критериям, в том числе плавность проезда и техника преодоления препятствий. Несмотря на четкую систему баллов, основная оценка – это общее впечатление судей от спуска спортсмена. Впрочем, зрители также приходят ради красивых прыжков и проездок фрирайдеров. Именно они вдохновляют новичков встать на горные лыжи.

Причина №3: Фестиваль снежных скульптур

На Эльбрусе ежегодно проходит Фестиваль снежных скульптур. Авторы работ – мастера из разных регионов России. Из ледяных глыб они вырезают сказочных героев, правда, погода вносит свои правила. Метели налетают неожиданно и засыпают площадку, в итоге десятитонную лисицу очищают от снега уже третий раз за сутки. Кстати, Муха (так назвали лису) является символом курорта.

Формы и инструменты для резьбы доставляли на высоту на ратраках, этим же транспортом часто пользовались скульпторы, потому что из-за непогоды регулярно закрывают «канатку». В команде не только художники, есть архитектор, повар и полицейский. Профессия в создании ледовых скульптур не важна. Пятачок, Сова, Винни-Пух и еще с десяток персонажей из советских мультфильмов расположились на станции «Мир», на высоте 3500 метров над уровнем моря.

«Это какое-то чудо – в такую погоду, на такой высоте увидеть наших любимых мультяшных героев!» – делится впечатлениями от фестиваля одна из отдыхающих Ирина Романенко.

На такой высоте снег лежит почти круглый год, поэтому скульптуры простоят до лета.

Причина №4: Шашлык и жалбаур

Отведать шашлык и жалбаур (шашлык из бараньей печени, обернутой в бараний сальник) прямо в пещерах Чегемской теснины – еще одна причина приехать в Кабардино-Балкарию. Ущелье настолько узкое, что для строительства в нем нет места, поэтому местные кафе расположились прямо в углублениях скал. Готовят блюда национальной кухни: сохту, тузлук, шурпу. Большей популярностью у туристов пользуются шашлык, жалбаур и хычины.

«Владелец кафе Курманби Тохаев не скрывает секретов приготовления вкусного шашлыка: «Никакие лишние приправы нельзя добавлять. Соль, перец, все перемешать, надеть на шампур, обмотать внутренней пленкой и жарить на углях. Жарить не спеша, чтобы не подгорело, тут нужно внимание».

Причина №5: Чегемские водопады и огромные ледяные сосульки

Огромные ледяные сталактиты можно увидеть на Чегемских водопадах. Высота местных сосулек достигает нескольких десятков метров, ощущение, будто они растут прямо из скалы.

«Если летом ради эффектной фотографии нужно подниматься на смотровую площадку, то зимой фотографироваться можно и внизу, потому что вода замерзла. Главное – не забывать о безопасности и не становиться под сосульками, в любой момент они могут отколоться».

Ежедневно в Кабардино-Балкарию приезжают сотни гостей со всех уголков России ради этих природных красот, а также чистого воздуха, родниковой воды, горных орлов. От аэропорта в Нальчике, например, до Чегемских водопадов – всего 55 километров, так что многие достопримечательности находятся в легкой транспортной доступности для туристов. А причин приехать в Кабардино-Балкарию в любое время года гораздо больше пяти!