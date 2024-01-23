Тарбаев считает необходимым разрешить фермерам принимать туристов

Размещение туристов, в том числе в сельской местности, при растущем спросе на поездки по России является вопросом первостепенной важности. Об этом сказал председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев «Парламентской газете».

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Сегодня, 23 января, Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий фермерам размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их сельхозугодьях.

Эта мера крайне актуальная, и определяющими здесь будут два фактора, сказал Тарбаев. «С одной стороны, размещение туристов при растущем спросе на поездки по России является вопросом первостепенной важности. Совокупность внешних и внутренних факторов сработала таким образом, что россияне стали охотно путешествовать по стране и спрос стал обгонять имеющееся в туризме предложение», — сказал парламентарий.

Министерством экономического развития сегодня, по его словам, параллельно решаются задачи строительства новых гостиничных комплексов, выделяются средства на возведение модульных гостиниц, решается вопрос с легализацией деятельности гостевых домов, что особенно актуально для южных регионов нашей страны, куда в высокий сезон стекаются туристы со всей страны и из-за рубежа.

«С другой стороны, в туризме все четче проявляются новые тенденции, например, интерес к местной культуре, локальной кухне, образу жизни. Винный туризм, сыродельни, фермы готовы предлагать свои продукты и услуги, но камнем преткновения часто становится вопрос размещения туристов», — указал Тарбаев.