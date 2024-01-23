В Карелии еще не решили, как высоко поднять цены на летний отдых

Престижные отели Карелии не спешат выставлять цены на даты высокого сезона. Ни на сервисах бронирования, ни на сайтах самих гостиниц пока невозможно забронировать номера не только на летние месяцы, но и даже на майские праздники.

© tourdom.ru

В пользующихся популярностью у туристов загородных комплексах «Дача Винтера» 4* и «Кружево» 4* корреспонденту TourDom.ru сообщили, что продажи откроются в начале или середине февраля. «Трудно сказать, насколько серьезно поднимутся цены, в прошлом году летом стандартный двухместный номер у нас стоил 22 100 руб. в сутки», – сказали в отеле «Дача Винтера. В «Кружеве» предложили пока – до начала продаж – ориентироваться на существующие цены. «Сейчас, например, самый дешевый вариант, таунхаус на двоих с собственной кухней, стоит 12 815 руб. в сутки. Но к летнему сезону введем в эксплуатацию более простые таунхаусы, проживание в которых обойдется туристам дешевле. Какие именно будут цены, не скажу – домиков пока еще нет физически. В любом случае в феврале будет все ясно», – прокомментировали в комплексе, добавив, что окончательный уровень цен будет зависеть от загрузки, причем стоимость суток может отличаться.

Видео дня

По оценке карельских туроператоров, ценник может вырасти весьма существенно – в ожидании высокого спроса. «В среднем планируемый рост составит 15–25% в зависимости от уровня размещения. Сегмент выше среднего дорожает на 25–30%, низкого сегмента на 10–15%», – предположил руководитель туристической компании «Краски» Евгений Куликов.

Впрочем, номера в большинстве отелей, в том числе и четырехзвездочных, все же можно забронировать и сегодня. Цены, ожидаемо, в мае будут выше, чем сейчас, а летом выше, чем в мае. Хотя и не всегда. Например, в комплексе «Ладожская усадьба» 4* двухместный стандарт можно снять на майские праздники за 9900 руб. в сутки на двоих с завтраком, а в конце июля, в разгар высокого сезона, этот же номер обойдется в 21 тыс. руб. Сейчас аналогичное размещение обойдется в 7800 руб. В комплексе Cosmos Karelia Resort 4* в Шуйской чупе в Прионежье самый дешевый вариант – дуплекс DBL/TWIN – будет стоить в начале мая 18 тыс. руб. в сутки на двоих без питания, а в июле, как ни странно, дешевле – 13 тыс. руб. (к слову, как и в феврале).

Более демократичные тарифы в отелях Петрозаводска. В Piter Inn Petrozavodsk 4* сутки в двухместном номере в мае будут стоить 6300 руб. на двоих (в июле – 7200 руб.), в Cosmos Petrozavodsk 4* – 9000 руб. (столько же в июле), в гостинице «Родина» 4* – 10800 руб. (в июле – 9000 руб.). Во всех трех случаях размещение предлагается с завтраком.