Туристов ждут доить коров и давить виноград

Все больше россиян приезжают в деревню отдохнуть от городской суеты. Фермеры знакомят их с хозяйством, домашними животными, процессом производства продуктов. Но сейчас селить туристов в жилье, которое находится на землях сельхозназначения, законом запрещено. Кабмин предложил убрать это ограничение, разрешив фермерам размещать туристов в гостевых домах, расположенных на их сельхозугодьях. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 23 января.

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Препятствия для отдыха

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Год назад в России вступил в силу закон о развитии сельского туризма, чтобы люди могли отдыхать в сельской местности, приобщаться к традиционному укладу жизни, знакомиться с работой аграриев и участвовать в ней на безвозмездной основе. Туристы при этом живут на селе, получают питание, экскурсионные и прочие услуги — действие документа распространяется на туристические объекты в сельской местности и в малых городах с численностью до 30 тысяч жителей. Сельский туризм даже отнесли к приоритетным направлениям развития туризма в регионах и на территориях муниципальных образований.

Вот только фермеры, согласно действующим нормам, не могут принимать постояльцев в гостевых домах, расположенных в их хозяйствах, и это тормозит развитие сельского туризма, ранее сообщал первый замглавы Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Законопроект, внесенный кабмином, по его словам, снимает эти ограничения.

Без перекосов

Предложенные изменения в законы дают право аграриям принимать у себя туристов, пояснил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов: теперь фермеры смогут селить приезжих прямо в своих домах или строить для них гостевые дома, причем не в соседней деревне, а на своих сельхозугодьях. Законопроект позволит популяризировать сельхозтуризм, поддержать растущий интерес к этой отрасли и к деятельности фермеров, уверен чиновник.

Принципиально важно, что возможность заниматься сельским туризмом никак не повлияет на статус сельхозпроизводителя, также обратил внимание Владимир Плотников: «Фермеры, которые занялись сельским туризмом, смогут получать все виды государственной поддержки».

Массовой застройки земель сельхозназначения из-за принятия законопроекта не предвидится, успокоил депутатов замминистра:

«Цель законопроекта — дать возможность размещать граждан, которые приезжают посмотреть, как происходит производство сельхозпродукции на конкретной ферме».

Но, возможно, ко второму чтению в законопроект заложат какие-то ограничения, чтобы не было злоупотреблений в этой сфере, не исключил Увайдов.

Здоровое питание станет популярнее

Благодаря развитию сельского туризма потребление молока в России уже увеличилось на 5 процентов, сказал Увайдов.

«Последнее время нам все больше рассказывают что молоко вредное, мясо вредное, что нужно есть растительное мясо и так далее. Но когда люди поехали на отдых, особенно в период пандемии, в сельскую местность, посмотрели, как работают фермы, у нас выросло потребление и мяса, и молока, и яиц и всего остального», — сказал замминистра.

И задача законопроекта, по его словам, как раз состоит в том, чтобы популяризировать натуральную продукцию, которой в России очень много.