Пермяков зовут жить и работать в Турции за зарплату в 130 тыс.

Пермяков зовут жить и работать у моря в Турции за зарплату в 130 тысяч
Жителям Пермского края предлагают работу в пятизвездочных отелях Турции.
Трудиться необходимо аниматорами, барменами и официантами. Уровень заработной платы составляет от 90 до 130 тысяч рублей.
«Работа у моря Турции для жителей Пермского края. Открыт набор сотрудников для работы в пятизвездочных отелях. Аниматоры, бармены, официанты с проживанием на территории отелей в 50 метрах у моря. Оформление и перелет в обе стороны за счет работодателя. Зарплаты фиксированные. Уровень — от 90 до 130 тысяч рублей на руки в месяц», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Среди условий также называются бесплатное трехразовое питание по системе «шведский стол» и оплачиваемый больничный. Рабочий день составляет восемь часов. График — шесть дней в неделю с одним выходным. Обязательные условия — наличие у соискателя загранпаспорта и знание английского языка на базовом уровне.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают трудиться в Сочи за зарплату в 100 тысяч рублей. Также работодатель готов компенсировать сотрудникам санаторно-курортное лечение.