Пермяков зовут жить и работать в Турции за зарплату в 130 тыс.

«Работа у моря Турции для жителей Пермского края. Открыт набор сотрудников для работы в пятизвездочных отелях. Аниматоры, бармены, официанты с проживанием на территории отелей в 50 метрах у моря. Оформление и перелет в обе стороны за счет работодателя. Зарплаты фиксированные. Уровень — от 90 до 130 тысяч рублей на руки в месяц», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.