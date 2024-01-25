Названы 100 лучших отелей России

В России составили рейтинг 100 самых популярных у туристов отелей. Список лучших гостиниц, собранный экспертами сервиса «Яндекс. Путешествия» на основе мнений путешественников, появился в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, аналитики сервиса изучили все бронирования пользователей за 2023 год и выделили 10 самых популярных регионов страны. В их число попали Москва и область, Санкт-Петербург и область, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Свердловская, Ярославская, Нижегородская и Калининградская области, а также Татарстан.

Далее специалисты выбрали в каждом регионе по 10 гостиниц, в которых туристы останавливались чаще всего. Среди них были названы столичный «Космос», петербургский отель «Друзья на Фонтанке», «Кайзерхоф» в Калининграде, «Ханума» в Казани, «Мариотт Красная Поляна» в Сочи и многие другие.

Уточняется, что большинство отелей в списке (36 процентов) имеют категорию «три звезды», остальные — от гостиниц без звезд до пятизвездочных. С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте сервиса.