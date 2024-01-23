В России появится реестр туристических троп

В Минэкономразвития предложили создать реестр, в котором будут систематизированы существующие в России туристические тропы. Такой проект поправок в Земельный кодекс и Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Цель документа - дать турбизнесу простой и действенный механизм для запуска новых проектов активного туризма. В частности, предлагается прописать на законодательном уровне определение такой тропы и создать необходимый понятийный аппарат.

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Подавляющее большинство туристических маршрутов Северо-Запада, несмотря на всю их известность и давнюю историю, сегодня не имеют никакого официального статуса. Туроператоры и отдельные гиды, которые водят своих клиентов по этим маршрутам, часто предпочитают вести свой бизнес "втемную", опасаясь взаимодействовать с государственными органами, отмечает президент ассоциации "Арктические гиды" Артур Шинкарук.

Одна из основных проблем, которые беспокоят потенциальных "управляющих" туристскими тропами, заключается в том, кто и как будет отвечать за несчастья, происходящие на них. Примером может служить недавний случай гибели туристов из Санкт-Петербурга, которые во время новогодних каникул отправились на Кольский полуостров путешествовать на снегоходах по одному из популярных маршрутов в Хибинских горах вместе с незарегистрированной группой. В районе ущелья Рамзая со стороны Кировска на них сошла лавина. Двое снегоходчиков погибли. Как выяснилось, в тот день в Хибинах существовала высокая лавинная опасность, но путешественники пренебрегли этим обстоятельством.

Если бы у этого маршрута существовал официальный "хозяин", какими последствиями могло бы грозить для него подобное происшествие? Соблазн для чиновников свалить всю ответственность за гибель людей на недобросовестного предпринимателя весьма велик. Но как действовать туроператору? Запретить выход на маршрут слабо подготовленной группе он не может, поскольку этот запрет неисполним: КПП там не поставить. Ответов на эти вопросы сегодня нет ни у кого.

- Зачем мне брать на себя такой груз? - заявил корреспонденту "РГ" руководитель региональной природоохранной структуры одного из субъектов СЗФО, попросив не называть его. - Допустим, создадим мы сеть официальных троп, оборудуем их. Кто-нибудь на этих маршрутах ногу сломает или погибнет. Нас заставят за это отвечать. Но что мы сможем сделать? Травму получить в походе очень легко, а к каждому туристу контролера не приставишь. Люди, отправляясь в поход, должны сами понимать ответственность за свою жизнь. Возможно, нужно разработать документ, которые они будут подписывать перед походом, ввести какую-нибудь форму страхования. Нужен механизм, который адекватно разделит ответственность за безопасность путешественников между бизнесом, государством и самими туристами.

Еще одна проблема заключается в том, что маршруты проходят по землям разной принадлежности, в том числе по территориям промышленных предприятий. Например, в Мурманской области оказался перекрыт популярный туристический маршрут в горном массиве Ловозерские тундры, ведущий от поселка Ревда через перевал Эльморайок к озеру Сейдозеро.

Часть его проходит по территории Ловозерского горно-обогатительного комбината. Много лет туристов беспрепятственно пропускали через территорию комбината. Но в 2023 году предприятие сменило собственника и влилось в структуру "Росатома". Пропускной режим был ужесточен, туристов перестали пропускать через проходную. Маршрут, по которому в год проходило несколько тысяч человек, фактически перестал существовать, что вызвало большое недовольство туристов и жителей Ревды. Сейчас турбизнес пытается договориться с руководством Ловозерского ГОКа и представителями "Росатома" о том, чтобы возобновить пропуск туристов хотя бы в сопровождении охраны. И здесь возникает тот же самый вопрос: как достичь баланса интересов, чтобы промышленники могли соблюдать порой весьма жесткие требования безопасности, не уничтожая при этом турбизнес?

Важно создать базовую инфраструктуру туристических троп. Это указатели, описание, информация о протяженности, места размещения.

Впрочем, на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), статус которых не вызывает сомнений, тоже не все благополучно. Даже в природном парке "Териберка" Мурманской области, который создан еще в сентябре 2021 года, до сих пор нет официальных маршрутов для передвижения туристов. И экологическая тропа, которая в прошлом году была создана усилиями волонтеров для сохранения уникальной природы побережья Баренцева моря, не имеет официального статуса.

В результате становится почти невозможным достижение цели, ради которой и создавался природный парк - сберечь уникальную природу этого уголка Арктики, популярность которого растет год от года. И наказывать нарушителей, которые вытаптывают участки тундры с редкими растениями или оставляют надписи на скалах.

- За время существования парка выписано всего несколько протоколов о нарушениях, - говорит Артур Шинкарук. - Их не выписывают потому, что все прекрасно понимают: до реального штрафа дело все равно может не дойти, потому что суд признает это незаконным. Если нет официальных маршрутов, то как туристы поймут, где им можно ходить, а где нельзя? Мы планируем обратиться к губернатору, чтобы все же навести в этом плане порядок.

Пока реальной охраной природы фактически занимаются руководители тургрупп, которые подробно инструктируют своих подопечных, что можно и чего нельзя делать в природном парке. Нарушителям они делают выговоры и могут даже снять их с маршрута. Местные жители тоже не похвалят тех, кто ведет себя неподобающе. Но, как правило, к строгим внушениям люди прислушиваются, отмечает директор компании "Мурмания" Владимир Онацкий.

Сейчас в России уже действуют два ГОСТа, которые включают в себя терминологию, а также порядок маркировки и обустройства троп. Однако работа над нормативной базой в этом направлении лишь начинается. В частности, очень важно не только сформулировать юридическое понятие "туристическая тропа", но и определить виды троп, категории и уровни сложности.

Прямая речь

Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития РФ:

- Важно создать базовую инфраструктуру туристических троп. Это указатели, описание, информация о протяженности, места размещения на туристических тропах. Также нужно решить вопрос размещения троп на различных категориях земли - в лесном фонде, на особо охраняемых территориях, землях сельхозназначения. Необходимо устранить барьеры, чтобы бизнес начал вкладывать деньги в развитие туристических троп в расчете на туристический поток, который сегодня сталкивается с нехваткой предложения.

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