Новый курорт с аквапарком построят под Калининградом

Новый курорт под Янтарным построят минимум за 3 года, там же будет аквапарк — Ермак
Новый курорт «Белая Дюна» под Янтарным построят минимум за три года, там же будет аквапарк. Об этом рассказал министр по туризму и культуре Калининградской области Андрей Ермак. На слова чиновника ссылается «Балтик.news» во вторник, 23 января.
По словам министра, проектировать объект будут не менее двух лет. Ещё три года уйдёт на его возведение. Таким образом, ждать открытия курорта можно не ранее, чем через пять лет.
Новый курорт, который появится под Янтарным, должен удвоить количество посещающих регион туристов. Об этом в ноябре заявил глава региона Антон Алиханов.