Новый курорт с аквапарком построят под Калининградом

Новый курорт «Белая Дюна» под Янтарным построят минимум за три года, там же будет аквапарк. Об этом рассказал министр по туризму и культуре Калининградской области Андрей Ермак. На слова чиновника ссылается «Балтик.news» во вторник, 23 января.

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По словам министра, проектировать объект будут не менее двух лет. Ещё три года уйдёт на его возведение. Таким образом, ждать открытия курорта можно не ранее, чем через пять лет.