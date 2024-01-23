Сколько можно сэкономить, забронировав туры на озеро Байкал зимой

Туристический интерес к летним турам на Байкал в 2024 году значительно возрос, как показывают данные ранних бронирований, превышающих прошлогодние на 5–10%. Эксперты АТОР связывают этот тренд с желанием туристов заранее спланировать отдых и воспользоваться выгодными ценами в начале года. Ожидается, что ближе к сезону стоимость туров возрастет на 10–15%, пишет Центральная Служба Новостей.

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Уже сейчас можно бронировать авиабилеты в Иркутск или Улан-Удэ, где летние тарифы будут на 20–25% выше. Например, в январе цены на перелет из Москвы в июне начинаются от 20 тысяч рублей за билет туда и обратно на одного человека.

Зимний Байкал также становится популярным направлением, с увеличением спроса на туры в феврале—марте 2024 года в 2–3 раза по сравнению с предыдущим годом. Пик бронирования туров на Байкал предполагается в мае—июне.

Среди предложений туроператоров, «Дельфин» представляет 5-дневный экскурсионный тур «Многогранный Байкал», охватывающий Иркутск, Листвянку, КБЖД, Малое море и Ольхон, по цене от 85,6 тысяч рублей на двоих без учета проезда. Также предлагается 10-дневный тур «Байкальская кругосветка» от 258 тысяч рублей на двоих без перелета.

АЛЕАН предлагает классические экскурсионные туры на 5–6 дней от 76 до 104 тысяч рублей на двоих, включая 6-дневный тур «Жемчужина Байкала» от 88 тысяч рублей на двоих без перелета.