Невозвратные тарифы в отелях России могут появиться к 2025 году

Невозвратные тарифы в российских гостиницах планируют ввести к 2025 году. Такие меры содержатся в дорожной карте системных изменений регулирования предпринимательской туристской деятельности в рамках трансформации делового климата. Распоряжение об утверждении соответствующего плана мероприятий подписано в кабмине.

© Парламентская газета

Речь идет об условиях бронирования номера, установленных отелем, по выгодной цене и предоплате в 100%, которую невозможно вернуть в случае отмены брони. Предполагается, что правовая основа для невозвратных тарифов будет разработана в конце 2024-го — начале 2025 года.

Дорожная карта также предполагает появление в Кодексе об административных правонарушениях отдельного состава за нарушение порядка регистрационного и миграционного учета гостиницами и отелями.