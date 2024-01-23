Невозвратные тарифы в отелях России могут появиться к 2025 году
Невозвратные тарифы в российских гостиницах планируют ввести к 2025 году. Такие меры содержатся в дорожной карте системных изменений регулирования предпринимательской туристской деятельности в рамках трансформации делового климата. Распоряжение об утверждении соответствующего плана мероприятий подписано в кабмине.
Речь идет об условиях бронирования номера, установленных отелем, по выгодной цене и предоплате в 100%, которую невозможно вернуть в случае отмены брони. Предполагается, что правовая основа для невозвратных тарифов будет разработана в конце 2024-го — начале 2025 года.
Дорожная карта также предполагает появление в Кодексе об административных правонарушениях отдельного состава за нарушение порядка регистрационного и миграционного учета гостиницами и отелями.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает разрешить регистрироваться в российских отелях удаленно и по загранпаспорту. В числе прочих инициатив, которые рассматривает министерство, — обновление отраслевого закона, легализация гостевых домов, обязательная классификация всех видов средств размещения и запрет на рекламу и продажу агрегаторами неклассифицированных средств размещения.