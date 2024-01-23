Москва и Подмосковье вошли в топ-10 направлений для бронирования отелей в отпуск

Москва и Московская область попали в десятку самых востребованных внутренних направлений в период летних отпусков этого года, россияне еще в октябре 2023 года начали бронировать отели в среднем на четыре дня раньше. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Яндекс Путешествия», проанализировав данные о бронировании отелей в период с 1 мая по 31 августа 2024 года.

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Для проведения летнего отпуска туристы бронируют отели за 205 дней, что на 11 дней раньше, чем в прошлом году. А общее количество ранних бронирований отелей по стране на лето показывает пятикратный рост по отношению к прошлому году. Специалисты полагают, что на ситуацию повлиял рост уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых, а также увеличение количества доступных внутренних туристических направлений.

В настоящее время аналитики называют Краснодарский край, Ленинградскую область, а также Москву и Московскую область самыми популярными внутренними направлениями на главный отпускной сезон 2024 года. По мнению экспертов, рост ранних бронирований также связан с желанием заблаговременно изучить различные варианты размещения, чтобы выбрать наиболее подходящий отель.