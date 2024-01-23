Топ-5 терм для зимнего отдыха на Ставрополье

«Бесстыжие ванны»

© ТАСС

Один из самых известных термальных источников Ставрополья находится в Пятигорске и давно полюбился туристам. Говорят, название он получил благодаря курортникам, которые в начале прошлого века купались тут голышом. «Бесстыжие ванны» представляют собой каскадные ниши в горе Машук. Сероводородная вода из термальных источников наполняет углубления, напоминающие мини-бассейны, и красиво перетекает из одного в другой. Природные ванны находятся на высоте, откуда открывается шикарный вид на город. А ещё, по словам специалистов, купание здесь благоприятно сказывается на эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системе и состоянии кожи. Главное — не забудьте проконсультироваться с врачом перед водными процедурами как в этом источнике, так и во всех остальных из подборки.

Видео дня

«Суворовский № 1»

Комплекс работает круглый год, а вода более чем в десятке бассейнов с разной температурой имеет уникальный минеральный состав. По словам сотрудников центра, купание в термах полезно при ревматизме, заболеваниях кожи и системы кровообращения, стрессе и депрессии. Местная вода также считается источником молодости положительной энергии.

На базе отдыха можно не только искупаться. На территории есть кафе и бар.

«Спа-деревня»

Термальные бассейны комплекса находятся на открытом воздухе. В них разная температура, и они оснащены гидромассажем и водопадами. Вода как пресная, так и соленая. После купания гостям предлагают отдохнуть в стоящих возле бассейнов шезлонгах. На территории базы также расположены парные и чайная комната. После купания от «Спа-деревни» можно прогуляться до святого источника «Топчиев кладезь» в селе Отказное.

«Беловский»

Комплекс находится в 80 км от Ставрополя, недалеко от села Кочубеевского, на окраине хутора Беловского. База разделена на три территории, каждая представляет собой полностью оборудованный комплекс открытых термальных бассейнов с разной температурой и гидромассажем. Специалисты отмечают, что Беловские источники богаты бромом, йодом, кальцием, натрием, цинком и калием. Местная вода также содержит большое количество кремниевой кислоты, которая может способствовать омоложению и быстрому заживлению ран.

На территории комплекса «Беловский» есть гостиница и кафе. Гости могут воспользоваться тренажерной площадкой.

Казьминский термальный бассейн