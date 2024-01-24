Документы, зарядки к телефонам и одежду: что волгоградцы забывали в поездах

Пассажирам регулярно возвращают важные вещи, забытые ими во время поездок.

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Как сообщили представители компании-перевозчика, в поездах Приволжского филиала в 2023 году вернули около 4,5 тыс. забытых предметов. Это на 29,5% больше показателя 2022 года. Чаще всего пассажиры забывали в вагонах документы, предметы гигиены и одежду, наушники и зарядные устройства.

Если человек что-то потерял во время поездки, ему нужно подать заявку на поиск забытых вещей на сайте перевозчика. Помимо анкетных данных и номера билета понадобится составить описание предметов и указать предполагаемое место, где их могли оставить.