Штормовой ветер в Петербурге надул серьезные задержки в Пулково

Непогода в Петербурге, установившаяся накануне вечером, ожидаемо привела к задержкам рейсов. Штормовой ветер вынудил 22 самолета, летевших в Пулково, уйти на запасные аэродромы.

© tourdom.ru

Самая большая задержка составила 12 часов – не повезло туристам из Кирова: DP 514 «Победы» ждут в Северной столице только сегодня в 10:30, на полсуток позже запланированного. Лишь в 7 утра прибыл сюда самолет того же лоукостера из Минска с отставанием в 9 часов. Рейсы из Москвы прилетали в среднем с задержкой в 3–4 часа. А вот FV6036 в итоге перенесли на 6 утра.

На вылет из Пулково также были серьезные задержки. Практически все рейсы, что изначально должны были выполнить в районе полуночи, отправляли на 4–6 часов позже. Самые большие задержки у «Победы» и Utair в Москву – порядка 8 часов.

С отставанием от графика в 5 часов в Дубай сегодня утром улетели туристы рейсом flydubai FZ 992. Что интересно, борт иностранной авиакомпании прибыл в Пулково вовремя – в 23:30, но не улетел через час обратно, как планировалось.

Как утверждают синоптики, штормовой ветер в Северной столице не стихнет до 13 часов. Аэропорт Пулково продолжает работу, но решения о вылете и посадке принимаются экипажами воздушных судов исходя из фактических метеоусловий и технических характеристик воздушных судов.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Казани