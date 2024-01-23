Оренбург стал популярным направлением для туризма

Эксперты отмечают, что российские туристы все чаще встали выбирать путешествия внутри страны. Так, в минувшем году самыми популярными направлениями стали Оренбург, Мурманск, Хабаровск, Новосибирск и Казань. А самым быстрорастущим направлением стала столица Оренбуржья.

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За 2023 год доля бронирований туда выросла на 74%, а средний чек туда и обратно составил 11 тысяч рублей. Столицу Оренбургской области чаще всего посещали жители Питера, Сочи, Екатеринбурга и Калининграда.